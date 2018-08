DJ creëert Groovy Time tijdens kermis 21 augustus 2018

Tijdens Wetteren kermis neemt dj Yvan De Groeve zijn intrek in de vroegere loungebar Boulevard aan het Stationsplein. 'Groovy Time' wordt een danscafé met terras. "De klemtoon ligt op de muziek en we maken live radioprogramma's in het café", zegt Yvan. Tot 6 september zorgt Rudy Caruso van het voormalige rockcafé Caruso in Gent er voor de cocktailbar. Radio Accent zendt op 31 augustus een Prehistorie-programma over het Wetterse uitgangsleven uit. Tijdens het Derny Festival geven oud-profwielrenners commentaar. Na de jaarmarkt treden de Skyblasters er op. En op donderdag 6 september is er ploegvoorstelling van RFC Wetteren, VVE Massemen en Edeboys. Op vrijdag is er een uitzending over de danstenten van weleer. Op zaterdag is het tijd voor Danskotee Blitz Nostalgie. De week wordt afgesloten met een debat van de lijstduwers voor de gemeenteraadsverkiezingen. Info op de Facebookpagina van Groovy Time. (DVL)