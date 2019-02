Discussie over jongens eindigt in vechtpartij tussen zes meisjes Filmpje vechtpartij op sociale media Didier Verbaere

05 februari 2019

22u44

Een discussie over een vrije stoel in de klas en enkele opmerkingen over een jongen eindigde op een middelbare school in Wetteren maandag in een hevig handgemeen tussen een zestal 15 tot 16-jarige meisjes. De woordenwisseling startte in de late namiddag op de koer van Sint-Jozef in de Wegvoeringstraat. In een mum van tijd vlogen minstens vijf meisjes in de haren van een mede-studente. Die kreeg rake klappen, knalde hard tegen een vensterbank en werd aan de haren getrokken. Maar ernstige letsels waren er niet.

“We zijn op de hoogte van het filmpje en hebben reeds enkele meisjes geïdentificeerd. Er worden gesprekken gevoerd met de leerlingenbegeleiders maar dat er sancties volgen, is zeker. Dit hoort niet op onze school”, zegt directeur Thierry De Meulemeester van Sint Jozef in Wetteren. Gewonden vielen er niet, ondanks de harde beelden. “Het ziet er allemaal erger uit dan het is. Er zijn geen letsels vastgesteld. Het is ook uitzonderlijk dat meisjes elkaar zo fysiek belagen. Maar we gaan dit niet tolereren. Met de leerlingen in kwestie waren er ook nooit problemen”, zegt Thierry. Het filmpje werd dinsdag gedeeld op enkele interne groepen van de leerlingen uit de tweede graad. Ook op sociale media wordt het filmpje ondertussen gedeeld.