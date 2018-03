Diner Dance De Luxe 20 maart 2018

Villa Wetthra Den Blakken organiseert op 24 maart Diner Dance De Luxe in de Wegvoeringstraat. Deelname kost 49 euro, voor aangepaste wijn betaal je 15 euro extra en er is een vipformule aan 87 euro met oesters en champagne. Herman De Wulf, schepen zonder partij, geeft zijn visie op Wetteren City. Er zijn lastminute kaarten voor het dansfeest om 22.30 uur aan 10 euro. Inschrijven kan tot morgen via yvandg@scarlet.be of/en 0475/28.35.17. (DVL)