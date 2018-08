Diervriendelijk vuurwerk in Wetteren 01 augustus 2018

02u43 0

De gemeente Wetteren zal op de avondmarkt van kermis op donderdag 6 september diervriendelijk vuurwerk brengen. In december vorig jaar beloofde de gemeenteraard om de mogelijkheden te onderzoeken. Medewerkers van de Dienst Toerisme en Cultuur gingen toen ook een soortgelijk vuurwerk bekijken en de gemeente gaat in zee met de maker. "Het diervriendelijk vuurwerk is geluidsarm, niet geluidloos. Het is een combinatie van een lasershow, een vuurshow, geluidsarm vuurwerk en dit op aangepaste ritmische muziek. Het belooft iets compleet nieuws te worden voor Wetteren. Afspraak op donderdag 6 september om 22 uur aan het NMBS station", aldus de gemeente Wetteren. (DVL)