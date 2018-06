Diepvries defect: garage brandt uit 29 juni 2018

Een defect aan een elektrisch apparaat heeft gisterenochtend rond 9.15 uur een vrijstaande garage doen uitbranden in de Oude Gentweg in Wetteren.





"Ik liet net mijn bad lopen toen ik een klop hoorde. Ik zag de vlammen en de rook uit mijn garage slaan", vertelt bewoonster Nadine. "De brandweer was hier snel, maar veel konden ze niet meer doen." Onder andere een diepvries, een wasmachine, werkmateriaal en een koersfiets zijn door de brand vernield. Omdat de garage vrijstaand is, sloegen de vlammen niet over naar het woonhuis.





Het vuur ontstond volgens Nadine waarschijnlijk aan de diepvries na een kortsluiting. "Gelukkig stond mijn auto niet in de garage, want dan was het nog erger geweest", klinkt het. "Maar er is wel veel kapot. Hopelijk komt de verzekering snel tussen." (WSG/KMJ)