Dief Stationsstraat aangehouden 16 mei 2018

In Wetteren is zaterdag een verdachte van een diefstal in de Stationsstraat opgepakt. Omstreeks 16 uur werd een jonge vrouw overvallen door de verdachte. Hij probeerde haar handtas en winkeltas van haar schouder te trekken. De vrouw heeft zich verweerd en is op de grond gevallen. Ze werd geholpen door een getuige. Deze kon samen met een andere passant de verdachte onder bedwang houden tot de politie ter plaatse kwam. De verdachte, een man van 27 jaar oud uit Wetteren, werd maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd aangehouden. (DVL)