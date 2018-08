Dief reeds gevat voor aangifte diefstal 23 augustus 2018

De politie van Wetteren kon dinsdagmiddag een dief arresteren nog voor er een aangifte van diefstal was gebeurd. De man had een slijpschijf gestolen op een werf aan de Cooppallaan.





Een agent op weg naar zijn werk op het commissariaat, zag de man omstreeks 13 uur lopen en vond dat hij zich verdacht gedroeg. Na controle bleek hij in het bezit van gestolen materiaal. Hij werd gearresteerd en zal in snelrecht worden gedagvaard.





Het gaat om een 39-jarige Wetteraar die geen onbekende is bij de politiediensten. (DVL)