Dief probeert halsketting te stelen 01 augustus 2018

Een vrouw is zondagochtend om 9.20 uur het slachtoffer geworden van een poging tot grijpdiefstal in de Wegvoeringstraat in Wetteren. De dader wou haar halsketting afnemen, maar de vrouw verdedigde zich fel, waardoor hij slechts een deel van de ketting kon meegritsen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)