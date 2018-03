Dief heeft honger 13 maart 2018

Afgelopen weekend was in Wetteren een inbreker met honger op pad. Bij twee inbraken zaterdagnacht werd enkel soep, drank en snoep gestolen. Op Kapellekouter werd in de kantine van de hondenschool ingebroken. Een zijraam was er ingegooid. Daar werd alleen een doos soep gestolen. En op de Lindenlaan werd een gat in de omheining van Chiro Hermeline gemaakt en via een raam in een toegangsdeur van de lokalen ingebroken. Hier maakte de dader in de keuken drank en snoep buit. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)