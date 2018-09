Dernyfestival: van de fiets naar de tap 04 september 2018

Naar schatting 10.000 toeschouwers genoten gisteren in Wetteren van het 15de Dernyfestival. De koers werd tweemaal stilgelegd. Eenmaal voor verzorging van een toeschouwer na een epilepsieaanval. En in de finale viel Laurens De Vreese in de Van Cromphoutstraat na een regenbui. Zonder erg want Laurens won nog. De Derny Boys brachten op het parcours opnieuw de meeste ambiance en kozen dit jaar voor Jonas Goeman als hun topfavoriet. Tussendoor tapte Yves Lampaert ook nog wat pinten in café Den Eemink. Gelukkig kan hij beter koersen. (DVL)