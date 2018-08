Derny Festival viert 15de verjaardag met Wout Van Aert en Rebellin 31 augustus 2018

De vijftiende editie van het Wetthra Derny Festival in Wetteren, een spectaculaire wielerwedstrijd achter brommertjes, wordt gereden op maandag 3 september. Organisator wielerclub Wetthra brengt lokale renners en jong talent zoals Otto Vergaerde en Maxime Pirard (Bahrein Merida) en Maikel Zijlaard aan de start. Daarnaast zijn ook gevestigde waarden Kenny Deketele, Moreno De Pauw, Kenny Dehaes, Nikolas Maes en Thimoty Dupont van de partij. Om kleppers Laurens De Vreese, Dimitri Claeys, StijnVandenbergh, sprinter Fabio Jacobsen, Sep Vamarcke en Oliver Naesen niet te vergeten. Ook ouderdomsdeken Davide Rebellin (47) komt op eigen vraag rondjes rijden in het centrum van Wetteren en wil het vuur aan de schenen leggen van Belgisch kampioen op de weg Yves Lampaert en wereldkampioen veldrijden Wout Van Aert. Het Derny Festival start om 14.30 uur met de voorstelling van de renners. Daarna volgen drie races van 20, 25 en 30 kilometer op een gesloten parcours.





Op zaterdag is er ook wielrennen voor aspiranten, gentlemen en recreanten in het centrum van Wetteren vanaf 13.30 uur.





Het volledige programma is te vinden op www.dernyfestival.be.





(DVL)