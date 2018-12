Derde SAVE label voor Wetteren Didier Verbaere

13 december 2018

19u02 2

De gemeente Wetteren heeft haar 3de SAVE label van de vzw Ouders van Verongelukte kinderen (OVK) gekregen. Enkel Ravels en Laarne deden het Wetteren al voor om drie SAVE-labels te behalen. De gemeente was de eerste in Vlaanderen om in september 2011 het SAVE charter te ondertekenen. Een engagement om te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op 7 doelstellingen. Een eerste label volgde in 2013 en een 2de in 2015. Ook het 3de actieplan van de gemeente werd succesvol afgerond.

“Een bekroning voor onze inzet voor meer verkeersveiligheid in de gemeente. Het STOP-principe wordt steeds gehanteerd bij nieuwe projecten”, aldus de gemeente.

Het voorbije actiejaar werd onder meer de schoolomgeving van het Scheppersinstituut aangepast, werden er heel wat fietssuggestiestroken aangelegd en werd de allereerste fietsstraat ingericht. “Er wordt ook samen met de buurgemeenten naar een oplossing gezocht voor de problematiek rond het vrachtverkeer van het bedrijventerrein Stookte, en de zone 30 in het centrum werd gevoelig uitgebreid.”