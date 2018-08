Debuut Jesus Has A Twin in Lemon Bar 24 augustus 2018

02u39 0

Jesus Has A Twin is een nieuwe no-nonsense alternatieve rockband uit Wetteren rond Piet De Keulenaer (zang/gitaar). De voormalige oprichter en voorzitter van het jeugdhuis en voormalig gemeenteraadslid brengt op zondag 26 augustus een eerste optreden met zijn nieuwe band. Samen met Kevin De Winter (ex Birkenhead) op bass, en Greg Van Schoors (ex Birkenhead, Gloin en Orange Pecco) op drums. Om 20 uur spelen ze hun debuut in Lemon Bar aan het Stationsplein in Wetteren. De toegang is gratis.





(DVL)