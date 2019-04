De Slager opent compleet nieuwe zaak Didier Verbaere

11 april 2019

19u31 0 Wetteren De Slager aan de Molenstraat in Wetteren onderging een complete facelift en opent op vrijdag 12 april de deuren van de nieuwe winkel. De Slager is reeds twintig jaar een begrip in Wetteren. De zaak van Bert Vandenheede en partner Sandra Scheire verwelkomt iedereen met een verrassing en gratis deelname aan een grote tombola met waardevolle prijzen.

De beenhouwerij aan de Molenstraat werd in 1999 overgenomen door Yvan en Roos, de ouders van huidig zaakvoerder Bert. Zij doopten de zaak om tot De Slager. Eerder baten ze ook al meer dan twintig jaar een beenhouwerij in Deinze uit. Bert nam de zaak over in 2012. Hij was voordien vertegenwoordiger in charcuterie en fijne vleeswaren.

Terwijl heel wat kleine beenhouwerijen het moeilijk hebben of stoppen wegens concurrentie van de warenhuizen of gebrek aan opvolging, gaat Bert onvermoeid voort en heeft hij zijn zaak nu compleet vernieuwd. “Ik ben een koppigaard en wil bewijzen dat kleinhandel wel degelijk haar plaats heeft in een centrum en een toekomst heeft. Winkelen in eigen buurt en artisanaal gekweekt vlees heeft ook een serieuze impact op een duurzaam milieu”, is Bert overtuigd. De Slager kreeg een eigentijds interieur. Niet modern maar huiselijk met aangename ledverlichting en een verlaagde vloer zodat de zaak ook rolstoelvriendelijk is.

Stielkennis en liefde voor vlees van eigen bodem

“Elk weekend stond ik mee in de zaak van mijn ouders. Eerst in Deinze, later in Wetteren. Daar heb ik de stiel geleerd. Toen zij besloten om op pensioen te gaan, haalde ik in avondschool mijn diploma als slager en nam ik de zaak over”, vertelt Bert. Ma en pa staan vandaag nog elke zaterdag in de zaak om een handje te helpen. Samen met partner Sandra en een halftime winkelbediende een echte familiezaak dus.

Naast de stielkennis, nam hij ook de liefde voor kwaliteit van eigen bodem over van zijn ouders. “Kwaliteit en vlees van eigen bodem met slagersvarken en blauw wit rundvlees zijn onze handelsmerken. Kwaliteit staat voorop. Dagelijks bieden we zo’n tiental eigen bereidingen aan met klassiekers zoals vol-au-vent en varkenshaasje of huisbereide spaghettisaus of Wetters gebraad”, zegt Bert. “Bijzonder trots zijn we op onze droge worsten en onze frikandon. Deze specialiteiten worden bereid naar een recept dat reeds drie generaties meegaat in de familie”, zegt Bert. In de nieuwe winkel kan je voortaan ook dagschotels vinden. Naast de charcuterie- en koude schotels, fondue en gourmet en een uitgebreid aanbod aan barbecue vlees. Alle info op www.deslagerwetteren.be.