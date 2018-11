De Sint komt naar Wetteren Didier Verbaere

26 november 2018

Sinterklaas is op woensdag 5 december te gast op een heus Sintfeest in de Gemeentelijke Feestzaal in Wetteren. Samen met de Sint wordt daar gezocht naar goede zwarte pieten onder de kinderen. Kan je balanceren op een dak? Of inpakken als de beste? Dan krijg je van de Sint ook een geschenkje. Iedereen welkom van 14 tot 17 uur. Tot 5 december staat ook de Sint brievenbus weer op de Markt. Daar kunnen alle brave kinderen een brief en tekening deponeren. De mooiste worden beloond met een tof geschenk. Maar er zijn helaas ook kinderen die het met minder moeten doen. Daarom zijn oud speelgoed in goede staat, boeken, fietsjes, puzzels en andere spullen welkom in het Infopunt in de Kerkstraat. Knuffels worden om hygiënische redenen niet aanvaard. het wordt dan uitgedeeld aan armere gezinnen. Op woensdag 28 november komt de Sint in de namiddag ook langs in het Lokaal Diensten Centrum De Koffiebranderij.