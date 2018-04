De Schoenmaker plaatst leest op Stationsplein 27 april 2018

Op het Stationsplein in Wetteren heeft Sébastien Van Alboom (35) zijn zaak De Schoenmaker geopend. Hij herstelt schoenen, maar je kan er ook terecht voor nieuwkuis, sleutelservice en de aanmaak van nummerplaten. "Ik heb jaren in een gistfabriek gewerlt en was het ploegensysteem beu. Toen ik hoorde dat Gert, een vriend van mij, zijn zaak als schoenmaker stopzette, besloot ik de sprong te wagen. Ik kocht zijn machinepark over en begon een opleiding. Ik loop ook stages bij de gerenommeerde schoenmakers Christiaan en Leon in Gent", vertelt Sébastien. "Het is een uitstervende, maar mooie stiel. Geen enkele schoen is dezelfde. Ik open om 7 uur zodat pendelaars hier al terecht kunnen." (DVL)