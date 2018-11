De Moor VS De Moor Didier Verbaere

14 november 2018

16u54 4 Wetteren Paul en Piet De Moor werden in Wetteren voor het eerst in hun carrière als auteurs samen geïnterviewd over hun laatste boeken. De gebroeders De Moor hebben nog wel wat gemeenschappelijke eigenschappen naast hun DNA. Zo begonnen ze hun schrijverschap ook beiden als journalist. Moderator en auteur Willy Van Poucke stelde hen vragen over hun jongste werk.

Paul (61) is vooral bekend als schrijver van jeugdboeken, maar maakt ook een reeks over bekende schilders. Begin oktober kwam ‘Schilderen over geheimen’ (Ludion) uit, een boek over het werk en leven van schilder Michaël Borremans, gekneed uit drie gesprekken met de kunstenaar. “Schrijven met een pen is eigenlijk ook een beetje schilderen, maar ik ben een slechte schilder. Dus beschrijf ik wat een schilder ziet”, legt Paul over zijn werk uit.

Broer Piet (68) ruilde Wetteren voor Berlijn waar hij eerste les gaf en nadien werkte als journalist. Pas op latere leeftijd, op zijn 42e, begon hij als schrijver van (historische) romans. Onlangs kwam met ‘Gunzenhausen - Het parallele leven van J.D. Salinger, door hemzelf verteld’ (Van Gennep) zijn nieuwste boek uit.

De broers hadden het ook over hun haat liefde verhouding met Wetteren. “Wetteren is van een grensverleggende lelijkheid zodat het eigenlijk mooi is”, weet Paul. “Ik ruilde de muren van de scholen en Scheldekaaien voor een leven in Berlijn waar ik weer omringd werd door muren. Het uitbreken uit een bestaande wereld, vind je ook in mijn boeken terug”, zegt Piet.