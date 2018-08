De Corridor herdenkt vijftig jaar Poëziemarkt 29 augustus 2018

Vijftig jaar na de legendarische Wetterse Poëziemarkt van 1968 herdenkt De Corridor deze bijzondere verjaardag op zondag 9 september. De hele dag staat poëzie centraal onder het peterschap van dichter Roland Jooris met Gwenny Cooman en professor Johan Braeckman van De Corridor. "Het was de periode van de pop-art en het nouveau realisme in de kunst en we wilden kunst en poëzie integreren in het dagelijkse leven. In Nederland waren zulke happenings reeds ingeburgerd en dus besloten Leon Drieghe en ik om ook in Wetteren een éénmalige Poëziemarkt te organiseren", vertelt Roland Jooris.





Grote dichters zoals Louis Paul Boon zakten toen af naar de gemeente en lieten zich op praalwagens door de straten voeren. Op het Felix Beernaertsplein konden bezoekers kennis maken met literatuur en poëzie. 50 jaar later, zet De Corridor poëzie centraal tijdens 'Alle macht aan de verbeelding'.





"We willen deze historische gebeurtenis herdenken met nog levende getuigen", zegt professor Johan Braeckman. "Er komen zo'n 20 dichters, auteurs en muzikanten zoals Roland Jooris, Guido Lauwaert, Rick de Leeuw, Leo Copers, Paul De Moor en Ronald Soetaert. Carl De Strycker, directeur van het Poëziecentrum Gent, praat het programma aan elkaar", vertelt Gwenny Cooman. In de Corridor kan je tussen 13 en 19 uur terecht op een boekenmarkt en is er een bar met hapjes en drankjes, fotohoek uit de sixties en een tentoonstelling met archiefbeelden van de poëziemarkten van 1968 en 1971. Het hele event is gratis. De Corridor is gelegen op de Olmenlaan.





(DVL)