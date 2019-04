De Beurs tapt voortaan pils uit drie vaten van duizend liter Didier Verbaere

17 april 2019

13u34 4 Wetteren In café De Beurs/De Gouden Kraan op de Markt van Wetteren tappen ze vanaf donderdag uit een ander vaatje. Drie vaatjes van elk duizend liter pils namelijk. Brouwerij Maes investeerde er in nieuwe biervaten die het interieur meteen het uitzicht van een brouwerij geven. Na het G-Huis in Melle en de Ghelamco Arena in Gent is het Wetterse café pas het derde in Oost-Vlaanderen met dit ingenieus tapsysteem.

In de gelagzaal van De Beurs staan voortaan drie reusachtige vaten van duizend liter pils. Klanten drinken er vanaf donderdag bijna rechtstreeks van de bron. Het bier wordt er met een tankwagen vanuit de brouwerij rechtstreeks naar het café gebracht. Een serieuze investering, die Maes enkel voor zijn ‘grote volume klanten’ doet. Maar in De Beurs worden dan ook wel wat pinten verzet. “Het grote voordeel is toch vooral het duurzame aspect. Zo heb je maar één vrachtwagen meer nodig voor de levering van 3.000 liter pils of 12.000 pintjes. Het bier is ook langer houdbaar en de druk wordt niet meer door CO2 geregeld, maar door perslucht. Minder kans op hoofdpijn dus”, zegt Stefan Erauw van De Beurs.

Vijftien jaar geleden nam hij samen met zijn echtgenote Hilde de zaak over. Enkele jaren later namen ze ook het aanpalende en historische café De Gouden Kraan erbij en maakten er één geheel van. Vorig jaar investeerden ze nog in een forse uitbreiding met twee biljarttafels. En nu is er dus een nieuw tapsysteem. Ondertussen is ook zoon Mattias zaakvoerder. De afgelopen dagen was de zaak dicht voor de verbouwingen en de aanleg van nieuwe leidingen. Maar vrijdagavond tussen 18 en 21 uur is iedereen welkom om gratis de nieuwe pils te proeven. Met een hapje erbij.