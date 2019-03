Damhert in Wetters natuurgebied sleurt draad mee in gewei Didier Verbaere

06 maart 2019

In Wetteren Overschelde loopt in het natuurgebied Den Ham aan het Scheppersinstituut een damhert rond met een hele hoop draad in zijn gewei. “Voor het dier zelf moet dit zeer lastig zijn. Het grote probleem is dat in zo n groot gebied het dier zich nooit zal laten vangen. Mocht iemand opmerken dat het dier ergens vastzit in de struiken dan kan je het best niet zelf benaderen maar dit melden bij de lokale politie of brandweer. Die zullen dan wel de juiste instanties verwittigen voor hulp”, meldt natuurfotograaf Wesley Poelman. “Hopelijk houdt het damhert het nog vol tot april of mei. Dan lost het probleem zichzelf op en valt zijn gewei vanzelf af”, besluit Wesley.