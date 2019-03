Dag van de zorg op campus ASZ Didier Verbaere

15 maart 2019

19u02 0 Wetteren In Wetteren heet het ASZ iedereen welkom op haar campus aan de Wegvoeringstraat tijdens de Dag van de zorg op zondag 17 maart van 10 tot 17 uur om kennis te maken met het zorgaanbod op deze campus.

Je kan er exclusief een kijkje nemen achter de schermen van diverse diensten en het volledige zorgaanbod in Wetteren ontdekken. Er zijn interactieve workshops zoals een reanimatiecursus en boeiende infosessies over diverse diensten en consultaties binnen ASZ Wetteren. Je leert er ook meer over de nieuwste technieken binnen de gezondheidszorg. En je wordt er ondergedompeld in de wonderlijke wereld van het brein. Kinderen zullen zich op deze dag niet snel vervelen; er staan tal van leuke kinderactiviteiten op het programma. Zo kunnen ze hun pop of knuffel laten onderzoeken, is er een springkasteel en tekenstand en aan het einde van het parcours wacht ieder kind nog een kleine verrassing.