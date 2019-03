Dader diefstallen in scholen in centrum Wetteren aangehouden Didier Verbaere

26 maart 2019

16u58 2 Wetteren De 36-jarige man uit Wetteren die maandag werd betrapt bij een diefstal in de Sint-Jozef basisschool in Wetteren, is woensdag door de onderzoeksrechter aangehouden. Na onderzoek is hij aan verschillende feiten en diefstallen in scholen gelinkt.

Maandagochtend betrapte een alerte poetsvrouw een 36-jarige man in de gangen van de basisschool Sint-Jozef in de Wegvoeringstraat in Wetteren. Ze alarmeerde de politie die de verdachte in de onmiddellijke omgeving van de school kon arresteren. Bij een huiszoeking werden nog verschillende gestolen spullen gevonden. De verdachte verscheen dinsdag voor de onderzoeksrechter. Die plaatste hem onder aanhoudingsmandaat.

“De verdachte kan momenteel aan vijf à zes feiten gelinkt worden. Er wordt nog verder onderzoek gevoerd”, zegt commissaris Vic De Loof van de lokale politiezone Wetteren. Bij verschillende diefstallen in scholen in het centrum van Wetteren werden telkens kleine sommen geld en gsm’s gestolen. Alles wijst in de richting van het drugsmilieu waarbij de dader telkens op zoek ging naar cash om drugs te scoren. De man blijft, tijdens het onderzoek, nu minstens een maand in de cel.