Creatieve kerstmarkt in De Corridor Didier Verbaere

27 november 2018

13u11 0

De Corridor organiseert op 1 en 2 december voor de 2de maal een creatieve kerstmarkt in Wetteren. Je kan er kopen maar ook de verschillende standhouders aan het werk zien. Alle producten zijn ambachtelijk of handmatig geproduceerd. Dit jaar kan je er lederwaren, haakwerk, keramiek, stoffen voorwerpen en exclusieve vlinderdassen ontdekken. Tijdens de maand december heeft De Corridor nog enkele andere events op het programma staan. Op 6 december zet Vitalski de àllermeest vreemde, nutteloze kennis op een rijtje met zijn show ‘Pinguïns kunnen toch wel vliegen’. Op 9 december kan je ingewijd worden in de mysterie van het bier. Op 12 december krijg je een handleiding om succesvol te discussiëren. En op 14 december sluit De Corridor aan de Olmenlaan het jaar af met de tentoonstelling ‘High Care’. Meer info op www.decorridor.be of op de Facebookpagina.