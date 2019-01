Concerten Willy Sommers en Christoff brengen 3.000 euro op Didier Verbaere

13 januari 2019

Het kerstconcert met Christoff en Lindsay in december en het nieuwjaarsconcert met Willy Sommers brachten in Wetteren 3.000 euro op voor het goeie doel. Organisator Didier Impe en zijn vrouw Martine schenken de winst elk jaar weg.

Ditmaal aan Wielertoeristen Club Lambroek uit Massemen voor hun project Fietsen zonder Leeftijd. En voor de Voorzienigheidsschool in Anderlecht in een kansarme buurt waar Martine werkt. Zij mogen het geld besteden aan hun werking. Tijdens het concert in Wetteren zondag had Willy Sommers ook bloemen voor trouwe fans Mariette en Lucien Beeckman uit Oosterzele. Zij waren dag op dag 60 jaar gehuwd en zijn al jaar en dag goeie vrienden. Hun dochter Marva is vaste kapster van de zanger. Ook zangeres Corina uit Wetteren beleefde een hoogdag als backing vocals van Sommers en mocht mee in duet.