Circus Vegas niet welkom in Wetteren

02u52 0 Wetteren Circus Vegas kreeg in Wetteren geen toestemming om haar tenten op te slaan op een terrein van W&Z in de Peperstraat.

Uit documenten en adviezen van het schepencollege bleek dat het circus haar aanvraag bovendien stoffeerde met vervalste keuringsbewijzen van haar materiaal. "Er was twijfel over de echtheid van de keuringsdocumenten en na onderzoek bleken deze vervalst. Circus Vegas kopieerde haar keuringsattesten van 2015, wiste het dossiernummer en wijzigde het jaartal. In 2017 werd het circus helemaal niet gekeurd", aldus het besluit van het schepencollege. In Wetteren vroeg het circus een vergunning voor het opslaan van een 650 vierkante meter grote tent.





"Op het terrein is 1400 vierkante meter vrije ruimte. Voor de dierenverblijven is naar schatting al 1200 vierkante meter nodig dus was het onmogelijk om op 200 vierkante meter een tent, vijf woonwagens en een kassawagen te plaatsen. In de praktijk gaat het tekort aan ruimte ten koste van de dieren", aldus het schepencollege. Ook Dierenwelzijn in Brussel wees de gemeente op de slechte reputatie van het circus.





Regelmatig klachten

"Er zijn de voorbije jaren regelmatig klachten geweest. Die konden niet altijd gecontroleerd worden omdat het circus telkens maar een paar dagen op een locatie blijft én regelmatig van naam wisselt wat controles bijzonder bemoeilijkt. In 2016 werd een PV opgesteld wegens te kleine verblijven voor alle dieren, geen buitenverblijf voorzien, ondergrond niet ingestrooid zoals vereist, onverzorgde hoeven bij paarden, ezels, pony's", aldus de Dienst Dierenwelzijn.





