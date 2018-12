Christmas in Loveland op feeëriek verlichte kerstmarkt in Wetteren Didier Verbaere

06 december 2018

19u54 0 Wetteren Christmas in Loveland. Dat is het centrale thema van de tweedaagse kersthappening op de Markt en in de centrumstraten van Wetteren op 15 en 16 december. Wetteren wil hiermee een vervolg breien aan het succesvolle Christmas Wonderland van vorig jaar. “Nog mooier met tienduizenden kerstlichtjes”, belooft Tijl De Bock van de Dienst Toerisme. Zaterdagavond zorgen ook DJ’s voor een kerstfeestje op het plein.

Na het succesvolle en eerste Christmas Wonderland wil de Dienst Toerisme en het gemeentebestuur van Wetteren verder gaan op de ingeslagen weg. Vorig jaar zorgden veertig standhouders op de Markt voor een gezellige tweedaagse. Vooral de feeërieke verlichting sloeg aan en zorgde voor een leuke sfeer.

“Dit jaar wordt nog beter met tienduizenden lichtjes die vanaf het midden van de Markt een hemel vormen naar de tientallen kraampjes die een cirkel vormen. We zorgen voor sfeervolle muziek, happy drinks en tasty food”, weet Tijl. Uiteraard komt ook de enige echte Kerstman naar het Kerstdorp en is er veel animatie voor de kinderen voorzien. “En liefde, heel veel liefde op de mooiste kerstmarkt van Vlaanderen”, weet Tijl.

Verkeersvrije winkelstraten

Het plein wordt opnieuw ingekleed met grote kerstbomen. Ook de lokale middenstand springt weer mee op de kar. “Beperk je bezoek zeker niet tot de Markt want ook in de winkelstraten zorgen we voor een leuke kerstsfeer. In de Stationsstraat en Florimond Leirensstraat is opnieuw straatanimatie voorzien. Van zingende elfjes tot steltlopers en paraderende fanfares die door de straten marcheren. Je vindt er uiteraard ook kraampjes van de handelaars met interessante koopjes”. De straten zijn verkeersvrij op zaterdag en zondag en ook parkeren is het hele weekend gratis in Wetteren. Dat kan op de Scheldekaai, aan sporthal De Warande en aan het Stationsplein. “Dit jaar voeren we ook een reclamecampagne in naburige steden en gemeentes waar ze geen kerstmarkt of een minder uitgebreide markt hebben. Op die manier hopen we nog meer mensen naar het centrum van Wetteren te krijgen”, weet Tijl.

Spin The Music DJ

Nieuw dit jaar is Spin The Music DJ op zaterdagavond. Vanaf 20 uur zullen Dj’s de Markt in hogere (kerst)sferen brengen. Van 20 tot 22 uur staat de Wetterse DJ Maesive achter de draaitafels. En van 22 tot 24 uur brengt Jean S het publiek aan het dansen.