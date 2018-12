Christmas in Loveland: 50.000 lichtjes verlichten kerstmarkt Didier Verbaere

15 december 2018

Op de Markt van Wetteren is zaterdagmiddag Christmas in Loveland geopend. Dat is het centrale thema van de kersthappening. Het plein baadt in een gezellige sfeer dankzij vijftigduizend lampjes en ook de Sint-Gertrudiskerk en het oude gemeentehuis kleuren rood. In veertig chalets bieden verenigingen en handelaars hapjes en drankjes aan en ook de Stationsstraat en Florimond Leirrensstraat zijn verkeersvrij en gevuld met kraampjes. Ook zondag is de kerstmarkt in Wetteren open van 14 tot 21 uur. Parkeren is gratis.