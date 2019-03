Chefkok Tommy Bruynen (40) is Maître in broederschap Chaîne des Rôtisseurs Didier Verbaere

28 maart 2019

14u09 0 Wetteren Chefkok Tommy Bruynen (40) uit Wetteren mag zich voortaan Maître noemen in de orde van de Chaîne des Rôtisseurs, een internationaal gezelschap van gastronomen. De kok van onder meer Meneer en Gustaaf werd na een voordracht opgenomen in het broederschap.

“De Chaîne des Rôtisseurs is een internationaal broederschap van gastronomen, chefs, sommeliers en hoteliers dat zowel professionelen als niet-professionelen en foodies in haar kringen heeft. Ik werd er voorgedragen door chef Patrick De Gendt (Meesterkok van België, red.) en sinds maandag toegelaten tot het gezelschap”, zegt Tommy. Jaarlijks worden slechts een twintigtal leden opgenomen in de groep die actief is in meer dan honderd landen.

“Het is de oudste gastronomische club ter wereld en bestaat sinds 1248. Toen waren koks van kasteelheren en koninklijke hoven de leden. Ze promoten wereldwijd gastronomie, lekker tafelen en goeie wijnen”, legt Tommy uit.

Hij staat sinds zijn 14de achter de kookpotten, was kok in fijne restaurants in zijn geboortestreek in de Noorderkempen en opende vijf jaar geleden cateringbedrijf Meneer op de Jan Broeckaertlaan in Wetteren. In juli 2017 opende hij samen met vrouw Ellen ook Bistro Gustaaf in de Hekkerstraat. “Deze titel, ouder dan de Michelinsterren, is een bekroning voor onze promotie van de gastronomie en 26 jaar keihard werken”, besluit Tommy.