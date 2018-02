Chauffeur onderkoeld na vlucht in gracht 06 februari 2018

02u36 0

Een twintiger uit Oombergen is zaterdagochtend onderkoeld geraakt nadat hij zich twee uur voor de politie verborgen had gehouden in een gracht na een ongeval op de Oosterzelesteenweg in Wetteren. M.C. verloor om 5.30 uur de controle over zijn Mercedes en knalde op de rotonde boven de E40 rechtdoor de berm in. Hij kreeg zijn wagen niet meer aan de praat, waarna de chauffeur te voet wegvluchtte. Hij verborg zich in een gracht achter elektroketen Krëfel en hield er zich twee uur tot aan zijn middel in het ondiepe water en de modder verborgen. Pas toen hij zag dat zijn wagen was weggetakeld, kwam hij weer tevoorschijn en liep recht in de armen van een politiepatrouille. Die bracht de man met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis. (DVL/FEL)





