Charlottelaan dicht na schouwbrand Didier Verbaere

12 januari 2019

21u15 0

De Prinses Josefien Charlottelaan in Wetteren werd zaterdagavond een uur lang afgesloten voor de bestrijding van een schouwbrand in een woning. Omstreeks 20 uur melden buren hevige rookontwikkeling en gensters uit de schouw. Ze verwittigden de brandweer die massaal ter plaatse kwam. De brand was snel onder controle en situeerde zich bovenaan de schouw. Blussen met water bleek nog niet nodig en er was geen schade in de woning.