CD&V Wetteren heeft lijst klaar 22 augustus 2018

02u30 0

CD&V Wetteren heeft haar lijst met 29 kandidaten voorgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bavo De Paepe, leraar aan het Sint-Gertrudiscollege en bestuurslid van harmonie Volksopbeuring Massemen, neemt de allerlaatste beschikbare plaats in. Burgemeester Alain Pardaen trekt de lijst en schepenen Leentje Grillaert en Katrien Claus nemen plaatsen 2 en 3 in. Daarna volgen raadsleden Bram De Winne, Tony Oyen, Myriam Verhoeven, Piet Van de Gracht, Albert De Geyter en Hilde De Graeve. OCMW-voorzitster Lieve De Gelder is lijstduwer. Dokter Karel Van Imschoot staat nieuw op plaats 10. In totaal staan er 19 nieuwe kandidaten op de lijst. De jongste is Emiel Devos (17), hij is ook de jongste kandidaat op de Provincielijst. Ook Eline Pardaen, dochter van burgemeester Alain, stapt in de politiek en staat op plaats 13. (DVL)