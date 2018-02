CD&V polst naar mening handelaars en shoppers 28 februari 2018

CD&V Wetteren lanceert op www.winkeleninwetteren.be een enquête voor handelaars en shoppers over de toekomst van de middenstand. "Over winkelen en ondernemen in Wetteren is al veel geschreven en gespeculeerd. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen denken we na over de toekomst en willen we de stem van handelaars horen. Met behulp van die meningen willen we komen tot een gedragen visie rond ondernemen en winkelen", zegt raadslid Bram De Winne. De resultaten worden op woensdag 18 april gepresenteerd in CC De Poort. Die avond komt de burgemeester van Roeselare, Kris Declercq, het kernplan van zijn stad voorstellen. Door dit globale plan floreerde het winkelgebeuren in de stad én werd het zelfs een internationaal voorbeeld. (DVL)