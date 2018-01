Carnavalsweekend met gemaskerd bal 31 januari 2018

Het vernieuwde Gemeentelijke Carnavalcomité van Wetteren viert op 2, 3 en 4 februari het 61ste Carnavalsweekend in de gemeente. Op vrijdagvond is er de traditionele machtsoverdracht en regeert Prins Jorik I over Wetteren. Zaterdag is er vanaf 15.11 uur kindercarnaval in de Gemeentelijke Feestzaal met animatie. Nieuw dit jaar is het gemaskerde bal in de Gemeentelijke Feestzaal zaterdagavond vanaf 20.11 uur. En op zondag 4 februari trekt de 61ste stoet door de verkeersvrije centrumstraten. Het parcours is lichtjes gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Om te vermijden dat de stoet zichzelf tegenkomt en dus vertraging oploopt, worden Moerstraat en den Berg geschrapt uit de omloop. Na een lus door het centrum vanaf het Felix Beernaertsplein, trekt de stoet via de Wegvoeringstraat voor een tweede keer naar de Markt waar het podium met de jury staat. Maandagavond wordt traditioneel afgesloten met de popverbranding. Ook niet meer op de Zeshoek, maar op het midden van de Markt.





(DVL)