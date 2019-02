Carnaval verwelkomt twee nieuwe groepen in Wetteren Zondag is er de 62ste stoet met 18 praalwagens Didier Verbaere

19u33 0 Wetteren Na de donderdagmarkt arriveerde de kermis op de Markt van Wetteren voor de viering van het 62ste Carnavalsweekend in de gemeente. Prins Lolo krijgt vrijdagavond de sleutels van de gemeente tijdens de machtsoverdracht. Na enkele magere jaren, lijkt het feest van de zotskap aan een tweede leven begonnen. Met twee nieuwe groepen, de Prins van België en 18 praalwagens wordt zondag de grootste stoet ooit georganiseerd. En volgend jaar gaan Frans en Kim voor een primeur. Zij willen het eerste Carnavalskoppel van Wetteren worden.

Het Carnaval in Wetteren zat al enkele jaren in de hoek waar de klappen vallen. De voorzitter van het Carnavalscomité gaf er de brui aan en het aantal deelnemers was al jarenlang aan het slinken. Mario De Paepe, uitbater van Café De Kroon op de Markt, nam toen het heft in handen en organiseert Carnaval nu voor het tweede jaar op rij.

“Het eerste jaar was lastig omdat alles nieuw was maar we zijn weer aan het groeien”, zegt Mario. “Wetteren heeft er twee nieuwe groepen bij. Jawadde in het nieuwe café Janda’s aan het Stationsplein en hier werd ’t Es erover opgericht. Samen met De Leutentreuters (Taverne Den Dries) en Moei ’t er ou niet mee van Prins Lolo (Café Molenhoek) hebben we nu vier lokale groepen. Zondag komt ook de Prins van België naar de stoet en zullen er 18 praalwagens meerijden”, klinkt het trots. Voor het eerst zal ook het podium met notabelen en jury een prominente plaats op de Markt voor de Sint-Gertrudis kerk krijgen.

Wetteren Eerste Prinsenpaar?

In Café De Kroon richtte Hans De Graeve de nieuwe groep ’t Es erover op. “We tellen nu 14 leden en ondanks beperkte financiële middelen, pakken we zondag uit met een eigen gemaakte praalwagen”, zegt Frans. De nieuwe voorzitter was lid van De Gekroonde Hoofdjes die ophield te bestaan. “Er zijn al zo weinig groepen in Wetteren. Dus hebben we een nieuwe opgericht. Iedereen is welkom bij ons. Eerst gaan we stevig Carnaval vieren en dan bekijken we om enkele activiteiten te organiseren om wat geld in de kas te krijgen. En samen met mijn vrouw Kim willen we volgend jaar misschien Prins en Prinses Carnaval worden. Dat zou de eerste keer zijn dat Wetteren een Prinsenpaar heeft”, klinkt het ambitieus.

Zaterdag is er Kindercarnaval in de Gemeentelijke Feestzaal. En de 62ste stoet trekt zondag vanaf 15.11 uur door de straten van het centrum. Maandag is er de popverbranding. Tattoo artiest Gino heeft voor het eerst een pop gemaakt en vond inspiratie bij een bekende Wetteraar. Wie dat is, wordt maandag onthuld.