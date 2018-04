Cafébaas krijgt kosten crisiscentrum vijf jaar na treinramp terugbetaald 11 april 2018

02u39 0 Wetteren Vijf jaar na de treinramp op 4 mei 2013 in Wetteren, is Binnenlandse Zaken dan toch bereid om de factuur van de catering in het tijdelijke crisiscentrum in café Den Artiest te betalen.

In de nacht van 3 op 4 mei werd het café ingepalmd door officieren van de verschillende hulpdiensten nadat een trein was ontspoord en een lading giftig acrylonitril in brand vloog. Het Café lag op enkele honderden meters van de plaats van de ramp en diende als uitvalsbasis voor de hulpoperatie. "Dagenlang hebben we toen soep, frisdrank en broodjes geserveerd voor een totaal bedrag van 8.504 euro. Met intresten algauw 10.000 euro", zegt de toenmalige uitbater Maxim Schneiders. Uiteindelijk bemiddelde gouverneur Jan Briers bij Binnenlandse Zaken om de factuur op te splitsen. De overheid zou 3.146 euro betalen. De rest van de factuur was voor rekening van de gemeente. "Maar wij hebben na de ramp geen enkele factuur voor catering betaald. Een deel van de facturen werd voorgeschoten door Binnenlandse Zaken. De rest zal na de uitspraak van de rechtszaak worden afgehandeld", blijft burgemeester Alain Pardaen (CD&V) bij zijn eerdere standpunt.





Nadat Maxim Schneiders dreigde met een dagvaarding, is er alsnog een oplossing uit de bus gekomen.





Het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken heeft nu beloofd om de overige twee derde van de openstaande factuur alsnog te betalen om de discussie te beëindigen. Het bedrag zal later op de schuldigen van de ramp worden verhaald. (DVL)