Buurtwinkel ‘Agnes’ sluit na 63 jaar de deuren Didier Verbaere

22 maart 2019

07u00 0 Wetteren Sabine en Alain trekken vanavond de deur van hun buurtwinkel op de Wegvoeringstraat in Wetteren definitief achter zich dicht. Daarmee komt een einde aan de zaak die 63 jaar onafgebroken open was. Ook op zon- en feestdagen.

In 1956 opende wijlen Agnes Limpens haar buurtwinkeltje in Wetteren. Haar echtgenoot verzorgde toen een melkronde in de gemeente. Veertig jaar lang was ze dagelijks open. Zeven op zeven. Vijfentwintig jaar geleden kwam ook schoondochter Sabine Porte (45) mee in de zaak. Met de hulp van echtgenoot Alain (46), redder in zwembad De Warande, zetten ze de winkel voort.

Maar vandaag sluiten ze na 63 jaar de deuren. “Na zoveel jaren staan we voor een dure renovatie van de winkel. Koeltogen en diepvrieskasten zijn aan vervanging toe. En we stonden voor de keuze om verder te investeren of gewoon eens aan onszelf te denken. Een kwarteeuw lang hebben we geen enkel vrij weekend gehad en werkten we elke zondag. Toen ik een aanbieding kreeg voor een andere dagjob hier in Wetteren, was de keuze snel gemaakt”, zegt Sabine.

En dus kleefde het koppel een briefje op de toonbank. Vrijdag gaat de zaak onherroepelijk dicht. “Het was geen makkelijke beslissing en heb dit 25 jaar met hart en ziel gedaan. Dankzij de vele vaste klanten hebben we heel veel werkvreugde gehad. Ze kwamen van het en ver. Zeker op zondag. Die herinneringen gaan we koesteren”, zegt Sabine. “De zusters (van het rusthuis rechtover de deur) kwamen al afscheid nemen. Net als veel klanten uit de buurt. Er zijn wel al wat traantjes gevloeid”, zegt Alain. “We staan nu voor ons eerste vrije weekend in 25 jaar. Wat hier in de toekomst komt, hebben we nog niet bij stilgestaan”, besluit Sabine.