Buurtwegen maken plaats voor waterbufferbekken Didier Verbaere

26 februari 2019

De gemeenteraad van Wetteren geeft positief advies voor de afschaffing van drie buurt- of voetwegen in de omgeving van de spoorlijn en het industriepark Fantegem. De Provincie wil samen met Infrabel een nieuw bufferbekken aanleggen en een beek verplaatsen ter hoogte van Volkershouw in Westrem. Een bestaande beek blijft liggen als bypass en afvoer bij overvloedige regen. De drie buurtwegen lopen vandaag ook dood op de spoorlijn of de E40. “Eén voetweg is niet meer aanwezig en de andere twee lopen nergens heen en worden best mee afgeschaft”, zegt schepen Katrien Claus (CD&V). Er loopt momenteel ook een openbaar onderzoek naar de aanleg van het bufferbekken.