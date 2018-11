Buurtcomité THOG steekt kerstlichtjes aan op Dorpsplein Massemen Didier Verbaere

27 november 2018

Buurtcomité THOG (Tot Heil Onzer Gebuurte) steekt dit weekend de kerstverlichting aan op het Dorpsplein van Massemen. Op zaterdag 1 december om 18 uur opent de kerstmarkt op het Dorpsplein rondom de eeuwenoude Lindeboom. Het Dorpsplein wordt ingericht met veel lampjes en lichtjes en sfeervol ingerichte kerstchalets. De chalets bieden een mix aan winterse producten, kerstdecoraties, sjaals en juweeltjes. Onder het tentzeil met verwarming kan je een biertje, een wijntje of een frisdrank drinken. Naast de kerstmarkt is er zaterdagavond om 18.30 uur een concert van Laïs in de Sint-Martinuskerk. Het concert is echter uitverkocht. Ook zondag is de kerstmarkt open vanaf 15 uur. De kerstmarkt wordt om 18 uur afgesloten met een vuurspektakel rond de kerk.