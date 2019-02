Buurtbewoners spoorweg in de ban van ‘brommend geluid’ Didier Verbaere

20 februari 2019

16u24 0 Wetteren Sinds enkele weken zijn de buurtbewoners van spoorlijn in de Jan Broeckaertlaan en de aanpalende straten in Wetteren in de ban van een ‘brommend geluid’. Vooral ’s nachts houdt het gezoem hen uit hun slaap. De bron van het geluid is voorlopig niet te achterhalen. De milieudienst voert een onderzoek uit.

“Sinds een week of twee horen we in ons appartement een laagfrequent geluid. Vooral ’s avonds en ’s nachts is het goed hoorbaar en storend”, vertelt een bewoonster van de Jan Broeckaertlaan. Ook inwoners van de Schoolstraat, Schooldreef en de Jozef Buyssestraat hoorden het gebrom reeds. Anderen spreken dan weer van een pieptoon en een beltoon. Dinsdagavond was er in de buurt op straat alvast niks te horen. “Wij horen het de hele tijd. Soms stiller, soms luider. Ik denk dat het geluid ergens in een gebouw moet ontstaan en zich door de huizen verplaatst”, merkt een bewoner op.

Het geluid komt zeker niet van een werftrein op de sporen. “We hebben niet direct een idee van waar het brommend geluid in de buurt van de spoorweg kan komen. We hebben geen melding gekregen van een werftrein op ons grondgebied”, laat Kristel Spruyt van de Milieudienst weten. Andere bronnen kunnen een draaiende elektriciteitscabine, een hoogspanningskabel of een motor die ergens in een gebouw of op een werf staat te draaien. “We zoeken het verder uit”, besluit de Milieudienst.