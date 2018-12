Buurt boos om verlies parkeerplaatsen Busparking wordt nauwelijks gebruikt op Scheldekaai Didier Verbaere

18 december 2018

16u05 0 Wetteren Bewoners van Witteshof op de Scheldekaai in Wetteren zijn boos omdat de gemeente een deel van de parkeerplaatsen heeft opgeofferd voor de aanleg van een busparking. De gemeenteraad besliste dit op 24 mei en enige tijd geleden werd de nodige signalisatie geplaatst. Sindsdien zijn al verschillende eigenaars beboet omdat ze met hun wagen op de busparking parkeerden.

“Dit zijn pure pestboetes want we hebben hier nog nooit een bus zien parkeren de laatste maanden. Dit is ook beslist zonder inspraak van de omwonenden. En voorbehouden parkeerstroken voor het nieuwe gemeentehuis worden ook nooit gebruikt. Waarom kunnen bussen daar niet parkeren?”, vraagt Nicolas De Roose van de Raad voor mede-eigenaars van Witteshof zich af.

Joke Zanders van de Dienst Mobiliteit wil bekijken of de parking ’s avonds kan voorbehouden worden aan buurtbewoners. “De Dienst Toerisme was al jaren vragende partij voor een busparking in de nabijheid van de Markt. Zij voeren het hele jaar excursies uit in het centrum en maakt hierbij gebruik van bussen. Vanop de nieuwe busparkeerplaats kunnen toeristen de trappen of de lift nemen naar de Rode Heuvel, en staan zij onmiddellijk in het centrum. Dat de parking nu nauwelijks gebruikt wordt, is normaal omdat het niet echt toeristisch seizoen is. Maar vanaf het voorjaar zal deze frequent gebruikt worden”, meldt Joke Zanders.

“De politie heeft eerst geïnformeerd via stickers en pas nadien boetes uitgeschreven. We bekijken wel nog de optie om de busparking ’s avonds open te stellen als parking voor auto’s. Maar dat is niet evident omdat erbij concerten in Wetteren ook dan bussen naar Wetteren komen.

“Naast deze busparkeerplaats, komt er voor het gemeentehuis in de Scheldekaai ook nog een laad- en loszone, en een belbushalte. De witte arcering werd vorige week deels weg gefreesd. Vervolgens zullen de rood-witte blokken verwijderd worden en wordt er nieuwe belijning aangebracht die deze 2 vakken zullen aanduiden. Beide vakken zullen 10 meter lang zijn”, besluit Joke in een schrijven naar de bewoners.