Burgemeester Pardaen samen met dochter naar de kiezer 23 januari 2018

02u55 0

In Wetteren heeft CD&V tijdens zijn nieuwjaarsreceptie de namen bekend gemaakt van enkele nieuwe kandidaten op de lijst voor de verkiezingen van oktober. Burgemeester Alain Pardaen trekt de lijst en ook elf mandatarissen in gemeente- of OCMW-raad blijven aan boord. Enkel Karel Goossens en Lieven Mertens zien af van een nieuw mandaat.





Nieuwkomers zijn internaatverantwoordelijke op Mariagaard Erna De Keulenaere, brandweerofficier Walter Frulleux, Eline Pardaen, dochter van de burgemeester, Griet Vandenberghe, ingenieur bij staalreus ArcelorMittal en lid van het oudercomité Scheppers, en An Wilmsen, voormalig uitbaatster van de krantenwinkel in Kwatrecht.





Tijdens de receptie werd ook tweemaal 1.000 euro geschonken aan SIO Meiroos en Sint-Lodewijk uit de opbrengst van het Feest van de Burgemeester. Vijfhonderd euro als opbrengst van de Warmste Week gaat naar G-Lymnastiek, een G-sportvereniging die turnen organiseert voor kinderen met een beperking. Ann De Graeve werd gehuldigd als verdienstelijk CD&V-lid van 2017 voor haar jarenlange inzet in de partij als vrijwilligster. (DVL)