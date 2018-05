Burgemeester Pardaen en gouverneur Briers herdenken treinramp 07 mei 2018

Wetteren heeft afgelopen zaterdag de treinramp van 4 mei 2013 herdacht. Toen ontspoorde een goederentrein met het giftige acrylnitril en vloog in brand. Giftig bluswater verspreidde zich in de rioleringen en kostte het leven aan de 64-jarige Willy Van Poucke.





Aan de spoorwegtunnel in de Warandestraat legden burgemeester Alain Pardaen (CD&V) en gouverneur Jan Briers afgelopen weekend bloemen neer. Daarna loeiden de brandweersirenes en werd een minuut stilte gehouden. "Wat mij nog altijd persoonlijk bijblijft en diep raakte tijdens de bijeenkomsten met de getroffen Wetteraars, was de samenhorigheid die er heerste tussen de inwoners. Ik ben trots burgemeester te zijn van zo'n hechte gemeenschap", reageert burgemeester Pardaen.





"De ramp had een grote impact op het leven in Wetteren en ik wil hier erkenning geven aan de inzet van de hulpdiensten. Er werden ook grote inspanningen geleverd door de burgemeesters van Wetteren en Wichelen. Ook hun collega's uit het hele land boden spontaan hulp", zegt gouverneur Briers. "Deze ramp was de grootste die ik ooit meegemaakt heb, maar ik heb hier ook vrienden voor het leven ontmoet", besluit Briers. Hij blijft hameren op de oprichting van een noodfonds om slachtoffers te vergoeden.





Aan de plaats van het ongeval komt ook een kunstwerk ter herinnering. Maar dat was niet tijdig klaar en zal later worden ingehuldigd. (DVL)