Buitenspeeldag palmt ook Rode Heuvel in Didier Verbaere

16 april 2019

12u22 0 Wetteren De Buitenspeeldag op woensdag 24 april palmt naast de Markt voor het eerst ook Rode Heuvel in. Beide pleinen worden exclusief speelterrein met springkastelen, een dansvloer, een klimmuur, sport en nog veel meer spelen. “We nodigen alle kinderen uit om samen met ons te springen, dansen en bewegen”, klinkt het. Vorig jaar kwamen in Wetteren ruim 1.200 kinderen buiten spelen.

Alle kinderen en hun (groot)ouders zijn welkom tussen 13 en 17 uur. Er is een vieruurtje voor de kinderen. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven en de deelname is volledig gratis. Er is begeleiding bij de activiteiten, maar er wordt gerekend op de (groot)ouders om toezicht te houden. Kom zo veel mogelijk met de fiets of te voet. De Markt en Rode Heuvel zijn de hele dag verkeersvrij.

De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om buiten te sporten en spelen in hun onmiddellijke woonomgeving. Daarom zullen de deelnemende tv-zenders een zwart scherm tonen. Geen excuus om binnen te blijven dus! Voor meer informatie kan je altijd terecht bij de Jeugddienst op 09/369.00.50. of jeugddienst@wetteren.be.