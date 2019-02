Brutale overvallers riskeren vijf jaar cel Nele Dooms

27 februari 2019

08u05 0 Wetteren Drie brutale overvallers riskeren vijf jaar cel voor een homejacking in Wetteren. In de zomer 2017 drongen ze een woning langs de Brusselsesteenweg binnen. Ze eisten dat de bewoners de kluis in de woning open maakte, maar de zoon slaagde erin de politie te verwittigen.

De feiten speelden zich af in de vroege ochtend van 14 juli 2017. De daders, met kap over het hoofd en donkere trainingspakken aan, verschaften zich brutaal toegang tot de woning. De poetsvrouw probeerde hen nog buiten te werken, maar slaagde daar niet in. De bewoner van het huis en zijn echtgenote werden vervolgens bedreigd met een beitel en een schroevendraaier en kregen een hele reeks slagen in het gezicht. Meteen gingen ze op zoek naar de kluis van de woning.

Maar wat de daders niet wisten, was dat in de woning ook het zoontje van het gezin nog aanwezig was. Die verbleef bij de overval op zijn kamer en bleef zo ongezien. De jongen slaagde erin om de politie te bellen. “Een patrouille kwam heel snel ter plaatse”, legde openbaar aanklager Ilse Debbaudt tijdens het proces uit. “De boeven waren ondertussen wel gevlucht, maar één van hen, Jurnel P. (31), werd in een bosje verderop aangetroffen. Vlak bij hem lagen spanbandjes en een muts.”

Uiteindelijk werden ook Cheferson B. en George M. aan de feiten gelinkt en wat later opgepakt. Telefonieonderzoek en beelden van bewakingscamera’s deden hen de das om. “Er bestaat geen twijfel dat ze alle drie bij de overval betrokken zijn”, benadrukte Debbaudt. “Ik eis vijf jaar celstraf.”

B. en M. bleven erbij dat ze niets met de feiten te maken hebben. De advocaat van P. vertelde de rechter dat zijn cliënt nooit de woning is binnen gegaan. “Het gaat volgens ons ook niet om een typische home-invasion. De daders hebben nog naar de bewoner van het huis geschreeuwd dat hij hen nog iets verschuldigd was,. Dat klinkt meer als een afrekening, maar dat is nooit verder onderzocht. P. heeft wel altijd meegewerkt aan het onderzoek. We hopen dat de rechter daar rekening mee houdt.”

De rechtbank velt vonnis op 19 maart.