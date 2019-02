Brusselsesteenweg Wetteren deels afgesloten voor werken Werken starten op 20 februari. Verkeer richting Gent wordt omgeleid. Didier Verbaere

14 februari 2019

12u50 0 Wetteren Vanaf woensdag 20 februari vervangt het Agentschap Wegen en Verkeer een betonplaat van de Brusselsesteenweg (N9) in Wetteren. Het verkeer richting Aalst kan langs de werfzone rijden, het verkeer richting Gent rijdt om. Bij slecht weer kan de planning wijzigen. De werken zullen klaar zijn op maandag 25 februari voor de ochtendspits.

De aannemer vervangt een betonplaat net voor het kruispunt van de Oosterzelesteenweg (N42) met de Zuidlaan (N417) in Wetteren. De oude beschadigde betonplaat wordt opgebroken en er komt een nieuwe in de plaats. Tijdens het weekend kan het beton uitharden. Het verkeer richting Gent wordt omgeleid over de Zuidlaan (N417) en de Biezeweg. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werfzone. Het kruispunt maakt geen deel uit van de werfzone en blijft open voor het verkeer. Voor de veiligheid geldt er een snelheidsbeperking van 50km/u.