Brusselsesteenweg inspireert theatermaker Didier Verbaere

10 januari 2019

14u10 0 Wetteren De N9, de Brusselsesteenweg tussen Gent en Brussel, vormt de rode draad doorheen het gelijknamige theaterstuk N9 dat vrijdag in Wetteren in première gaat.

Regisseur en auteur Koen Boesman onderzocht de geschiedenis van de oude Romeinse weg die in 1704 door de Oostenrijkers werd heraangelegd op haar huidige tracé. Hij vond inspiratie in de winkelstraat in Molenbeek tot de industrieweg in Aalst en Wetteren. N9 is een verhaal over vergane industrie, over de veldslagen in Kwatrecht tijdens WOI, over de bloemenindustrie in Melle en de vele ongevallen en doden die de weg eiste. Zijn verhalen haalde hij in geschiedkundige kringen maar evenzeer bij de bewoners die aan de N9 wonen.

N9 wordt opgevoerd in acht gemeentes langs de steenweg en gaat op vrijdag 11 januari in première in CC Nova in Wetteren. Er loopt ook een expositie met werken over de Brusselsesteenweg. Info op www.N9maaktN9.be.