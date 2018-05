Brons voor Mariagaard 15 mei 2018

Leerlingen van de eerste graad uit Mariagaard wonnen met hun 'crawler team' een bronzen medaille op het Vlaamse STEM-tornooi in Mechelen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics en stimuleert projecten in techniek en wetenschap. Karsten Schramme (1M), Lune Lippens (1M), Siebe Bekaert (2B) en Sam Gravez (1AD) bouwden een elektrische wagen die over een hobbelig parcours moet rijden. De jury onder leiding van Lieven Scheire kende de medaille toe. (DVL)