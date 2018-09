Bromfietser ontkent aanrijding, maar politie weet waarom 01 september 2018

Een bromfietser ontkende bij de politie dat hij maandagavond betrokken was bij een aanrijding op Nieuwe Brug in Wetteren.





"Terwijl dit wel zo was. Maar we begrijpen wel waarom. De bestuurder had geen rijbewijs, zijn voertuig was niet ingeschreven en ook nog eens niet verzekerd. Er werd een proces-verbaal opgesteld", klinkt het bij de lokale politie van de zone Wetteren-Laarne-Wichelen. (DVL)