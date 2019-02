Bromfietser ernstig gewond bij ongeval Didier Verbaere

16 februari 2019

Een bromfietser raakte zaterdagavond omstreeks 19 uur ernstig gewond na een hevige val op de Acaciastraat in Wetteren. De man reed in de richting van zijn huis in de Molenstraat toen hij ter hoogte van het eilandje aan het kruispunt op de Acaciastraat inreed op een paaltje met reflectoren aan een verkeersheuvel en ten val kwam. Door de smak verloor de oudere bestuurder zijn helm en kwam met zijn hoofd op de straatstenen terecht. Hij liep daarbij een ernstig hoofdletsel op. De hulpdiensten van de 100 en artsen van een MUG team dienden hem ter plaatse de eerste zorgen toe. De man was de hele tijd bij bewustzijn en klaagde ook over hevige pijn in zijn bekken of benen. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Tijdens de interventie raakten ook nog eens twee nieuwsgierige bestuurders betrokken bij een kop-staart aanrijding. Afgeleid door de hulpdiensten verloor een bestuurster enkele voetgangers op het zebrapad vlakbij uit het oog. Ze maakte een noodstop om een overstekend koppel te ontwijken en werd daarbij achteraan aangereden.