Brigitte en Peter laatste dag achter tapkraan ‘t Tonneke Didier Verbaere

16 december 2018

Brigitte Coppens en Peter Van den Broucke tapten zondag hun laatste pinten in café ’t Tonneke op de Massemsesteenweg in Wetteren. Na 25 jaar zetten ze de familiezaak van wijlen Aimé Van den Broucke stop. Het einde van 68 jaar café uitbating in de familie.

“Mijn pa startte 68 jaar geleden café aan de Ijzeren Brug (de Molenstraat) en verhuisde in 1980 naar hier tot zijn pensioen. Samen met Brigitte nam ik de zaak over”, vertelt Peter. Hijzelf stond tijdens de weekends achter de toog. Brigitte hield de zaak tijdens de week draaiende als Peter aan het werk was. “We hebben 25 jaar lang zeven op zeven gewerkt. Brigitte is ondertussen al twee jaar officieel in pensioen. Ik wou graag verder doen tot die 70ste verjaardag van de familiezaak. Maar het werd stilaan tijd om te stoppen. En ik moet luisteren naar mijn vrouw”, lacht Peter. Café ’t Tonneke was het geliefde stamcafé van heel wat sportclubs en Wielertoeristenclub Tonneke. Zij kunnen gewoon blijven. “De buurman van Frituur 2000 heeft het gebouw gekocht en wil het café in stand houden”, zegt Peter nog. “Ik blijf nog enkele jaren werken maar dan is het tijd om aan onszelf te denken”, besluit Peter.